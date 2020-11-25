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Espreso.tvОбществоВ Австрии заявили о возможном массовом тестировании на COVID-19

В Австрии заявили о возможном массовом тестировании на COVID-19

Массовое тестирование населения Австрии даст возможность локализовать заражения коронавирусом - это может стать альтернативой локдауну

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Укринформ .

"С помощью массового тестирования мы открываем новую главу в борьбе с пандемией и тем самым хотим позволить людям провести рождественские праздники в тесном семейном кругу. Этот подход требует больших логистических усилий, но дает огромные преимущества. Мы сможем быстро локализовать большое количество инфицированных и разорвать цепи заражения . Ранее массовое тестирование было невозможно, но сейчас стало альтернативой локдауну ", - убежден глава австрийского правительства.

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Тестирование хотят начать 5 и 6 декабря, в последние дни карантина. Первоочередная цель: протестировать всех 200 тыс. работников школ .. В следующие два дня будет протестировано около 40 тис.правоохранителей.

Правительство планирует в первую неделю декабря протестировать людей в общинах с высоким уровнем заболевания.

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После этого в Австрии хотят провести тестирование всего населения республики, которое составляет почти 8,9 млн  человек. Оно запланировано до католического Рождества, а также сразу после Нового года.

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Тестирование будет бесплатным на добровольной основе. Уже заказано 7 млн быстрых тестов на антигены (дают результат через 15 мин.), Планируются дальнейшие заказы. Все положительные результаты будут проверяться с помощью ПЦР-тестов.

"Это массовое тестирование является большой возможностью для Австрии найти путь к нормальному состоянию перед тем, как произойдет вакцинация", - заявил канцлер Курц, призывая население прийти в центры тестирования.

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