Массовое тестирование на коронавирус может остановить болезнь за 1,5 месяца, - исследование

23 ноября, 2020, 20:54

Оперативное массовое тестирование населения каждые 3 дня может уничтожить пандемию коронавируса за 6 недель

Об этом говорится в новом исследовании Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере, передает Укринформ.

"Наш главный вывод заключается в том, что лучше проводить менее чувствительный тест с результатами сегодня, чем завтра с более чувствительным тестом", - сказал один из авторов исследования Даниэль Ларремор.

Авторы предполагают, что быстрые тесты могут позволить органам здравоохранения прибегать к более действенным мерам, а не только к мерам общего ограничения.

Как известно, быстрые тесты на коронавирус дешевле и могут дать результаты за считанные минуты.

"Эти быстрые тесты являются тестами на заразность. Они чрезвычайно эффективно обнаруживают COVID-19, когда люди больны", - отметил профессор эпидемиологии в Гарварде и соавтор исследования Майкл Мина.

Поэтому в исследовании предполагается, что если бы 50% населения США тестировалось еженедельно, а те, у кого положительные результаты, сразу шли на самоизоляцию, это стало бы огромным шагом вперед.

Моделирование указывает на то, что при быстром тестировании 75% населения города каждые 3 дня пандемию реально победить всего за 6 недель. Ведь количество тех, кто инфицируется, в этом случае снизится на 88%.