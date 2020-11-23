Массовое тестирование на коронавирус может остановить болезнь за 1,5 месяца, - исследование
Об этом говорится в новом исследовании Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере, передает Укринформ.
"Наш главный вывод заключается в том, что лучше проводить менее чувствительный тест с результатами сегодня, чем завтра с более чувствительным тестом", - сказал один из авторов исследования Даниэль Ларремор.
Авторы предполагают, что быстрые тесты могут позволить органам здравоохранения прибегать к более действенным мерам, а не только к мерам общего ограничения.
Как известно, быстрые тесты на коронавирус дешевле и могут дать результаты за считанные минуты.
"Эти быстрые тесты являются тестами на заразность. Они чрезвычайно эффективно обнаруживают COVID-19, когда люди больны", - отметил профессор эпидемиологии в Гарварде и соавтор исследования Майкл Мина.
Поэтому в исследовании предполагается, что если бы 50% населения США тестировалось еженедельно, а те, у кого положительные результаты, сразу шли на самоизоляцию, это стало бы огромным шагом вперед.
Моделирование указывает на то, что при быстром тестировании 75% населения города каждые 3 дня пандемию реально победить всего за 6 недель. Ведь количество тех, кто инфицируется, в этом случае снизится на 88%.
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