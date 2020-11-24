В Австрии планируют начать вакцинацию от коронавируса в январе
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на The Local.
По словам министра Рудольфа Аншобера, конечная цель - вакцинировать более половины жителей Австрии в сентябре 2021 года.
Вакцинация будет проходить в три этапа из-за проблем с получением необходимых доз, а также из-за стремления защитить наиболее уязвимые слои населения.
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Первый этап должен начаться в январе 2021 года. Вакцинировать будут людей старше 65 лет и жителей домов престарелых. На первом этапе также будут вакцинированы сотрудники этих учреждений.
На втором этапе привьют медработников и представителей других уязвимых категорий. Этап запланирован на февраль-март.
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Также на этом этапе планируют вакцинировать полицейских, сотрудников пищевой промышленности и транспортных компаний. Прививки сделают учителям и сотрудникам детских садов и школ.
На третьем этапе (по плану - в апреле) вакцина станет доступной для широкой общественности.
План вакцинации должен быть представлен правительством 25 ноября.
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