УАФ обжалует решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина

25 ноября, 2020, 18:51

Вице-президент УАФ, генеральный секретарь Юрий Записоцкий заявил, что украинская сторона обжалует решение УЕФА о техническом поражении в матче против Швейцарии

Об этом сообщает официальный сайт Украинской асоциации футбола.

По словам Записоцкий, украинская сторона категорически не согласна с техническим поражением, которое присудил сборной Украины УЕФА.

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", - сказал Юрий Записоцкий.

17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру в запретил главный санитарный врач Люцерна.

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