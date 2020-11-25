УАФ обжалует решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина
Об этом сообщает официальный сайт Украинской асоциации футбола.
По словам Записоцкий, украинская сторона категорически не согласна с техническим поражением, которое присудил сборной Украины УЕФА.
"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", - сказал Юрий Записоцкий.
17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру в запретил главный санитарный врач Люцерна.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.
- 19 ноября менеджер сборной Украины Алексей Таргонский рассказал, что когда национальная команда покидала Швейцарию, то столкнулась с плохим отношением работников аэропорта.
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу за матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.
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