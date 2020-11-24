"Динамо" - "Барселона": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

24 ноября, 2020, 20:56

Сегодня, 24 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны"

Об этом сообщает flashscore.ua.

В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1: 2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4: 1.

В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчку, в обоих коллективах по 1 пункту.

За свою историю "Барселона" и "Динамо" девять раз встречались на футбольном поле. Ни один из поединков не завершался вничью. 6 побед на счету испанцев и 3 в украинца.

Лига чемпионов

4-й тур

24 ноября

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания)

"Динамо": Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзьора, Гармаш, Шепелев, Буяльский, де Пена, Вербич, Шапаренко.

Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Белуце, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга.

"Барселона": Тер Штеген, Мингеза, Ленгле, Хост, Хуниор, Аленья, Пьянич, Коутиньо, Педри, Тринкао, Брейтвейт.

Запасные: Нето, Пенья, Альба, Фернандес, Де Ла Фуэнте, Дембеле, Пуч, Гризманн.

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

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