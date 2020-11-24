"Динамо" - "Барселона": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает flashscore.ua.
В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1: 2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4: 1.
В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчку, в обоих коллективах по 1 пункту.
За свою историю "Барселона" и "Динамо" девять раз встречались на футбольном поле. Ни один из поединков не завершался вничью. 6 побед на счету испанцев и 3 в украинца.
Лига чемпионов
4-й тур
24 ноября
Группа G
"Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания)
"Динамо": Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзьора, Гармаш, Шепелев, Буяльский, де Пена, Вербич, Шапаренко.
Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Белуце, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга.
"Барселона": Тер Штеген, Мингеза, Ленгле, Хост, Хуниор, Аленья, Пьянич, Коутиньо, Педри, Тринкао, Брейтвейт.
Запасные: Нето, Пенья, Альба, Фернандес, Де Ла Фуэнте, Дембеле, Пуч, Гризманн.
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
- 4 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1: 2.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
- Мирча Луческу напомнил, что он уже побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов , когда возглавлял "Шахтер" в 2004 году.
- Кроме этого, Луческу заявил, что при отсутствии аргентинского форварда Лионеля Месси, "Барселона" качественнее играть в обороне .
- Полузащитники "Динамо" Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков не сыграют в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".
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