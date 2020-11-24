Луческу рассказал, поможет ли "Динамо" отсутствие Месси
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам Луческу, отсутствие Месси в матче с "Динамо" негативно повлияет на игру "Барселоны" в атаке, однако будет способствовать качественным действиям в обороне.
"Барселона" есть "Барселона". Понятно, что присутствие Месси всегда дает преимущество в техническом плане, в плане созидания, в плане атаки. Но в то же время отсутствие Месси говорит о том, что в обороне "Барселона" будет играть качественнее. В этот клуб игроки попадают не случайно, клуб тратит на трансферы большие деньги. А это значит, что все игроки - высокого уровня. Плюс талантливая молодежь, хотя в 21-22 года это уже игроки с определенным опытом и мастерством", - сказал Луческу.
- 4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
- Мирча Луческу напомнил, что он уже побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов, когда возглавлял "Шахтер" в 2004 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
Читайте также
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-