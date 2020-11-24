Луческу рассказал, поможет ли "Динамо" отсутствие Месси

24 ноября, 2020, 09:19

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что при отсутствии аргентинского форварда Лионеля Месси "Барселона" будет качественнее играть в обороне

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Луческу, отсутствие Месси в матче с "Динамо" негативно повлияет на игру "Барселоны" в атаке, однако будет способствовать качественным действиям в обороне.

"Барселона" есть "Барселона". Понятно, что присутствие Месси всегда дает преимущество в техническом плане, в плане созидания, в плане атаки. Но в то же время отсутствие Месси говорит о том, что в обороне "Барселона" будет играть качественнее. В этот клуб игроки попадают не случайно, клуб тратит на трансферы большие деньги. А это значит, что все игроки - высокого уровня. Плюс талантливая молодежь, хотя в 21-22 года это уже игроки с определенным опытом и мастерством", - сказал Луческу.

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