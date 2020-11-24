"Динамо" в матче с "Барселоной" не будут помогать два лидера
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков лишь накануне матча выздоровели от коронавируса, поэтому не сыграют сегодня против "Барселоны".
"Сергей еще не провел ни одной тренировки с командой. Только вчера мы получили отрицательный результат теста, сегодня он еще пройдет медосмотр, после чего приступит к тренировкам. Игроки очень сложно отходят от заболевания этим вирусом. На прошлой неделе в обойму вернулись семь игроков, из которых шестеро уже играли с "Ингульцом". Сложность заключается в том, что, помимо того что они не тренировались долгое время, они возвращаются к работе очень ослабленными", - пояснил Луческу.
Тренер "Динамо" добавил, что возвращение Цыганкова, в лучшем случае, ожидается 28 ноября в матче чемпионата Украины с "Ворсклой".
"Что касается Сидорчука и Цыганкова, только вчера они сдали негативные тесты, в лучшем случае, если все будет хорошо, Виктор будет готов к субботней игре в чемпионате. А Сергей дисквалифицирован", - сказал Луческу.
- 4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
- Мирча Луческу напомнил, что он уже побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов, когда возглавлял "Шахтер" в 2004 году.
- Кроме этого, Луческу заявил, что при отсутствии аргентинского форварда Лионеля Месси "Барселона" будет качественнее играть в обороне.
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