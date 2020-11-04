"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

4 ноября, 2020, 23:48

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 2:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 5-й минуте матча "Барселона" вышла вперед. Защитник "Динамо" Денис Попов сфолил на Лионеле Месси в своей штрафной и арбитр поставил пенальти - аргентинец реализовал одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме Жерар Пике удвоил преимущество испанского клуба. Однако уже через 10 минут Виктор Цыганков удачно сыграл на добивании и сократил отставание "Динамо".

В следующем туре команды встретятся в Киеве. Матч состоится 24 ноября. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

4-й тур

4 ноября

Группа G

"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина) 2:1

Голы: Месси, 5 (пен.), Пике, 65 - Цыганков, 75

"Барселона": Тер Штеген, Дест, Пике, Де Йонг, Альба, Пьянич (Роберто, 60), Бускетс (Лангле, 74), Педро (Аленья, 83), Месси, Фати (Тринкао, 74), Гризманн ( Дембеле, 60).

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарний, Попов, Шабанов, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Буяльский (Леднев, 86), Жерсон (Де Пена, 71), Супряга (Вербичи, 71).

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