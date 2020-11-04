"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 5-й минуте матча "Барселона" вышла вперед. Защитник "Динамо" Денис Попов сфолил на Лионеле Месси в своей штрафной и арбитр поставил пенальти - аргентинец реализовал одиннадцатиметровый удар.
Во втором тайме Жерар Пике удвоил преимущество испанского клуба. Однако уже через 10 минут Виктор Цыганков удачно сыграл на добивании и сократил отставание "Динамо".
В следующем туре команды встретятся в Киеве. Матч состоится 24 ноября. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
4-й тур
4 ноября
Группа G
"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина) 2:1
Голы: Месси, 5 (пен.), Пике, 65 - Цыганков, 75
"Барселона": Тер Штеген, Дест, Пике, Де Йонг, Альба, Пьянич (Роберто, 60), Бускетс (Лангле, 74), Педро (Аленья, 83), Месси, Фати (Тринкао, 74), Гризманн ( Дембеле, 60).
"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарний, Попов, Шабанов, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Буяльский (Леднев, 86), Жерсон (Де Пена, 71), Супряга (Вербичи, 71).
- 3 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6 .
- В параллельном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1.
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