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Espreso.tvСпортМесси пропустит матч "Барселоны" с "Динамо" в Киеве

Месси пропустит матч "Барселоны" с "Динамо" в Киеве


фото: Getty Images
Форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо"

Об этом сообщает официальный twitter "Барселоны".

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман принял решение предоставить полузащитнику Фрэнки Де Йонгу и форварду Лионелю Месси отдых. Они не попали в заявку на матч с "Динамо".

Также в списке отсутствуют травмированные защитники Пике и Сержи Роберто.

24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Киеве сыграет против "Динамо".

 

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