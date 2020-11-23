Месси пропустит матч "Барселоны" с "Динамо" в Киеве
23 ноября, 2020, 15:19
Форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо"
Об этом сообщает официальный twitter "Барселоны".
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман принял решение предоставить полузащитнику Фрэнки Де Йонгу и форварду Лионелю Месси отдых. Они не попали в заявку на матч с "Динамо".
Также в списке отсутствуют травмированные защитники Пике и Сержи Роберто.
24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Киеве сыграет против "Динамо".
arcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.
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