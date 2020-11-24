"Динамо" - "Барселона": букмекеры дали прогноз на матч
24 ноября, 2020, 13:47
Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером матча Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1,67. В то же время они считают шансы "Динамо" на успех значительно меньшими - на победу киевлян дают 4,60, на ничью - 4,20.
Матч 4-го тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00.
- 4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
- Мирча Луческу напомнил, что он уже побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов, когда возглавлял "Шахтер" в 2004 году.
- Кроме этого, Луческу заявил, что при отсутствии аргентинского форварда Лионеля Месси, "Барселона" будет качественнее играть в обороне.
- Полузащитники "Динамо" Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков не сыграют в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".
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