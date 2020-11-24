"Динамо" - "Барселона": букмекеры дали прогноз на матч

24 ноября, 2020, 13:47

Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером матча Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1,67. В то же время они считают шансы "Динамо" на успех значительно меньшими - на победу киевлян дают 4,60, на ничью - 4,20.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00.

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