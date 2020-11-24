Двукратный победитель Лиги чемпионов отказался возвращаться в "Барселону"
Об этом сообщает El Chiringuito TV в twitter.
"Барселона" продолжает поиски футболиста, способного заменить травмированного защитника Жерара Пике. В частности, каталонский клуб предложил своему бывшему игроку Хавьеру Маскерано вернуться в команду. Однако, аргентинец ответил отказом.
36-летний Хавьер Маскерано играл за "Барселону" с 2010 по 2018 год и дважды выигрывал с ней Лигу чемпионов. После этого аргентинец выступал за китайский "Хэбэй Чайна Форчун" и аргентинский "Эстудиантес".
Неделю назад Маскерано объявил о завершении карьеры.
Жерар Пике травмировался 21 ноября в матче чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1) и выбыл до конца года.
Сегодня "Барселона" сыграет в Киеве против "Динамо" в Лиге чемпионов, матч начнется в 22:00.
EXCLUSINDA #Inda : "El BARÇA ha llamado a MASCHERANO para sustituir a PIQUÉ y ha rechazado ". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/9tRIH1Y28q- El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 24, 2020
- 4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
- Мирча Луческу напомнил, что он уже побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов, когда возглавлял "Шахтер" в 2004 году.
- Кроме этого, Луческу заявил, что при отсутствии аргентинского форварда Лионеля Месси, "Барселона" будет качественнее играть в обороне.
- Полузащитники "Динамо" Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков не сыграют в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".
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