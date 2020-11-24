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Espreso.tvСпортДвукратный победитель Лиги чемпионов отказался возвращаться в "Барселону"

Двукратный победитель Лиги чемпионов отказался возвращаться в "Барселону"


фото: Getty Images
Аргентинский футболист Хавьер Маскерано отклонил предложение "Барселоны" вернуться в испанский клуб

Об этом сообщает El Chiringuito TV в twitter.

"Барселона" продолжает поиски футболиста, способного заменить травмированного защитника Жерара Пике. В частности, каталонский клуб предложил своему бывшему игроку Хавьеру Маскерано вернуться в команду. Однако, аргентинец ответил отказом.

36-летний Хавьер Маскерано играл за "Барселону" с 2010 по 2018 год и дважды выигрывал с ней Лигу чемпионов. После этого аргентинец выступал за китайский "Хэбэй Чайна Форчун" и аргентинский "Эстудиантес".

Неделю назад Маскерано объявил о завершении карьеры.

Жерар Пике травмировался 21 ноября в матче чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1) и выбыл до конца года.

Сегодня "Барселона" сыграет в Киеве против "Динамо" в Лиге чемпионов, матч начнется в 22:00.

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