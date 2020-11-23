Роналду раздумывает над возвращением в "Реал"
23 ноября, 2020, 12:59
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в мадридском "Реале"
Об этом сообщает Marca .
Роналду задумался над возвращением в Испанию после того, как посмотрел матч "Реал" - "Барселона" с трибун "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. По информации источника, португалец провел встречу с президентом "королевского" клуба Флорентино Пересом.
Контракт 35-летнего португальца с туринцами действует до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 6 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
- Напомним, 9 ноября стало известно, что "Ювентус" решил избавиться Роналду .
- 10 ноября спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб может подписать контракт с португальцем Криштиану Роналду.
- 11 ноября стало известно, что "Ювентус" решил предложить ПСЖ обменять португальского футболиста Криштиану Роналду на бразильского форварда Неймара.
- 13 ноября сообщалось, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не намерен покидать Италию до завершения действующего контракта.
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