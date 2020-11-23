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Espreso.tvСпортРоналду раздумывает над возвращением в "Реал"

Роналду раздумывает над возвращением в "Реал"


фото: Getty Images
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в мадридском "Реале"

Об этом сообщает Marca .

Роналду задумался над возвращением в Испанию после того, как посмотрел матч "Реал" - "Барселона" с трибун "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. По информации источника, португалец провел встречу с президентом "королевского" клуба Флорентино Пересом.

Контракт 35-летнего португальца с туринцами действует до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 6 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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