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Espreso.tvСпортРоналду определился со своим будущим

Роналду определился со своим будущим


фото: Getty Images
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не намерен покидать Италию до завершения действующего контракта

Об этом сообщает AS .

Роналду не обращает внимание на информацию, что "Ювентус" рассматривает варианты с его продажей и готов остаться в туринском клубе до конца своего контракта.

Контракт 35-летнего португальца с туринцами действует до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 5 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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