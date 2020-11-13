Роналду определился со своим будущим

13 ноября, 2020, 14:03

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не намерен покидать Италию до завершения действующего контракта

Об этом сообщает AS .

Роналду не обращает внимание на информацию, что "Ювентус" рассматривает варианты с его продажей и готов остаться в туринском клубе до конца своего контракта.

Контракт 35-летнего португальца с туринцами действует до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 5 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, 9 ноября стало известно, что "Ювентус" решил избавиться Роналду .

10 ноября спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб может подписать контракт с португальцем Криштиану Роналду.

11 ноября стало известно, что "Ювентус" решил предложить ПСЖ обменять португальского футболиста Криштиану Роналду на бразильского форварда Неймара.

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