Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ

10 ноября, 2020, 17:29

Спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб может подписать контракт с португальцем Криштиану Роналду

Об этом сообщает Goal.com.

Леонардо убежден, что на трансферном рынке может случиться всякое.

"Сегодня мы не знаем, что будет дальше. Возможно, завтра Роналду проснется и скажет, что хочет играть в другом месте. Кто может его купить? Ограниченный круг клубов. ПСЖ входит в этот круг. Обычно речь идет о возможностях. Мы должны подготовиться к трансферному окну, что мы и делаем. У нас есть свои приоритеты, свои списки, но что-то непредвиденное может случиться", - сказал спортивный директор ПСЖ.

Контракт 35-летнего португальца действует до лета 2022-го года. В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 5 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, 1 ноября Криштиану Роналду сделал дубль в матче чемпионата Италии против "Специи", который стал для португальца первым после выздоровления от коронавируса.

8 ноября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" сыграл в Риме вничью с "Лацио".

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