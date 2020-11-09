"Ювентус" решил избавиться от Роналду

9 ноября, 2020, 13:48

Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает возможность завершить сотрудничество с форвардом Криштиану Роналду

Об этом сообщает Sport.es .

Итальянских боссов смущает заработная плата португальца, которая составляет 31 млн евро в год. Эта сумма почти в пять раз выше, чем зарплата Дибала, который по этому показателю занимает второе место в команде.

По информации источника, во время летнего межсезонья Роналду будет выставлен на трансфер. "Ювентус" попытается компенсировать какую-то часть из суммы 100 млн евро, которые были уплачены "Реала" в 2018 году.

Контракт 35-летнего португальца действует до лета 2022-го года. В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 5 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, 1 ноября Криштиану Роналду сделал дубль в матче чемпионата Италии против "Специи", который стал для португальца первым после выздоровления от коронавируса.

8 ноября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" сыграл в Риме вничью с "Лацио" .

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