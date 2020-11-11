"Ювентус" и ПСЖ готовят грандиозный обмен Роналду на Неймара

11 ноября, 2020, 10:10

"Ювентус" решил предложить ПСЖ обменять португальского футболиста Криштиану Роналду на бразильского форварда Неймара

Об этом сообщает Tuttоmercatoweb .

Итальянский "Ювентус" намерен предложить французскому ПСЖ обменять Неймара на Криштиану Роналду.

По данным источника, туринцы не хотят намерен продлевать контракт с 35-летним португальцем, поскольку решили сделать ставку на Деяна Кулусевски и Федерико Кьеза, а также намерены продлить контракт с аргентинским нападающим Дибала.

Кроме этого, "Ювентус" не способен удовлетворять финансовые требования Роналду из-за финансового кризиса, вызванного пандемией.

Контракт 35-летнего португальца х туринцами действует до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 5 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, 9 ноября стало известно, что "Ювентус" решил избавиться Роналду .

10 ноября спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб может подписать контракт с португальцем Криштиану Роналду.

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