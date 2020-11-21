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Espreso.tvОбществоВ Днепре и области насчитывается всего новых зараженных COVID-19

В Днепре и области насчитывается всего новых зараженных COVID-19


фото: macos.ms
По итогам пятницы, 20 ноября 2020 года, первенство по темпам распространения коронавирусной инфекции в Украине занимает Днепропетровская область, включая город Днепр

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности в обороны сообщает Еспресо.TV .

По состоянию на утро 21 ноября перечень регионов-рекордсменов по коронавирусу выглядит так:

Днепропетровская обл. - 1342 случаев за сутки,

Киев - 1213,

Сумская область - 961,

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Киевская область - 953,

Черниговская - 796,

Черкасская - 712.

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Остальные области имеют менее 700 новых новых заражений.

  • Напомним, сейчас в Украине зафиксировано 14 580 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 610, медработников - 590)
  • Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие , по которой его министерство будет требовать от правительства введения жесткого карантина в Украине.

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