Коронавирус в Украине: за сутки - 14 580 новых, госпитализированы - 1761

21 ноября, 2020, 09:00

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 21 ноября в Украине зафиксировано 14 580 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 610, медработников - 590)

Об этом со ссылкой на сайт ведомства рассказывает Еспресо.TV .

Также за последние сутки:

госпитализированы (лица) - 1761,

летальных исходов - 215,

выздоровели (лица) - 7989.

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Осуществлено тестирований за сутки - 71 949,

в частности:

методом ПЦР - 45508,

методом ИФА - 26441.

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За все время пандемии в стране:

заболело (лица) - 612665,

выздоровели (лица) - 282313,

летальных исходов - 10 813,

проведения ПЦР-тестов - 4154333.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие , по котором его министерство будет требовать от правительства введения жесткого карантина в Украине.

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