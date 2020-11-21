Коронавирус в Украине: за сутки - 14 580 новых, госпитализированы - 1761
Об этом со ссылкой на сайт ведомства рассказывает Еспресо.TV .
Также за последние сутки:
госпитализированы (лица) - 1761,
летальных исходов - 215,
выздоровели (лица) - 7989.
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Осуществлено тестирований за сутки - 71 949,
в частности:
методом ПЦР - 45508,
методом ИФА - 26441.
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За все время пандемии в стране:
заболело (лица) - 612665,
выздоровели (лица) - 282313,
летальных исходов - 10 813,
проведения ПЦР-тестов - 4154333.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие , по котором его министерство будет требовать от правительства введения жесткого карантина в Украине.
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