Портников: практически здоровый Зеленский в "Феофании" - это кощунство и издевательство над украинцами

15 ноября, 2020, 22:59

А в случае тяжелой формы заболевания он мог бы перейти на лечение в частное заведение. Об этом заявил общественный деятель, публицист и журналист Виталий Портников в эфире своей авторской программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Борис Джонсон - тоже, можно сказать, такой политик близкий к народу - находился в своей квартире, пока не начал задыхаться. Поехал в больницу уже в реанимацию. Если бы он поступил иначе, англичане задавались бы вопросом: "А почему он занимает место в больнице, он же себя хорошо чувствует?" Ну, ясно, что если человек говорит, что ему нужен кислород, нужна реанимация, то мы не задаем такие вопросы. если бы не дай Бог, Владимир Зеленский был бы в сложном состоянии и сейчас ему нужен был бы кислород, реанимация, искусственная вентиляция легких, очевидно, что в этой ситуации, глава государства, как и любой другой гражданин, должен быть в больнице. лучше не в ведомственной, лучше в частной. И пусть платит деньги из собственного кармана. Потому что это не должно быть за государственный бюджет", - пояснил Портников.

Но поскольку, как отметил публицист, по тем материалам, которые глава государства размещает в соцсетях, он сейчас "прекрасно себя чувствует", то "нахождение в элитной да еще и бюджетной больнице - это государственный бюджет - в состоянии практически здорового, это кощунство".

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"Это неуважение к гражданам, которые голосовали или даже не голосовали за Владимира Зеленского", - отметил Портников.

"К огромному сожалению, мы с Вами живем в обществе, которое терпит неуважение к себе, терпит коррупцию, терпит готовность властей насмехаться над гражданами, затем продолжает голосовать за этих же насмешников. В такой ситуации мы всегда говорили, что такие граждане никогда не будут жить в богатой стране, а теперь мы можем сказать более трагично: такие граждане не получат надлежащей медицинской помощи и, к сожалению, могут распрощаться или с собственной жизнью, или с жизнью собственных родственников. Потому что здесь ставка очень высока - если нет четкого понимания относительно того, кто, где и когда должен лечиться, то результатом этого может быть смерть простого человека, который не попадет на занято таким легким больным место и вместо того, чтобы на следующий день или на следующей неделе вернуться домой, вернется в крематорий. и это такая реальность, в которой мы с вами находимся ", - подчеркнул Виталий Портников.

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