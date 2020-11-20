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Espreso.tvОбществоCOVID-19: МЗ будет требовать от правительства локдауна при более 30 тыс. инфицированных в сутки, - Степанов

COVID-19: МЗ будет требовать от правительства локдауна при более 30 тыс. инфицированных в сутки, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, по котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине

Об этом он заявил в эфире одного телеканала, передает "Украинская правда".

"Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин. Для нас главное - это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это ( произойдет локдаун медицинской системы - ред.) уже порядка более 30 000 в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему", - сказал Степанов.

Ранее локдаун ожидали и при 9500 больных в сутки, и при 15 тысячах. Степанов объясняет это тем, что количество коек увеличивается, поэтому медицинская система выдерживает более сложные ситуации.

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