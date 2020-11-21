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Espreso.tvОбществоЕпифаний поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Епифаний поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в День Достоинства и Свободы подчеркнул, что промыслом Божьим украинский народ сегодня имеет духовную и государственную независимость, свой язык, веру, самобытную культуру, тысячелетние традиции, славную историю

Об этом говорится в обращении предстоятеля ПЦУ, передает Еспресо.TV .

"Мы достойны быть свободными! Ведь свобода - это дар Господень. Промыслом Божиим украинский народ сегодня имеет духовную и государственную независимость, свой язык, веру, самобытную культуру, тысячелетние традиции, славную историю. А самое главное - мы свободны творить собственное будущее. Недаром именно под таким лозунгом отмечается в этом году День Свободы и Достоинства в нашем государстве ", - сказал митрополит.

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Предстоятель отметил, что с Божьей помощью мы преодолеваем препятствия, мы защищаем свое, дарованное нам Господом.

"Не забудем поблагодарить нашим защитникам, которые и в эти минуты защищают нас от российского агрессора, а также - нашим новейшим Героям, которые отдали свои жизни ради сохранения нашей свободы, помолимся за их родных и близких, подвергшихся невосполнимые потери. Пусть Господь защитит живых и упокоит души павших Героев в Своих небесных обителях, пусть вечной будет память их ", - добавил Епифаний.

Он также призвал беречь и укреплять то, что добыто такой дорогой ценой, а именно "нашу свободу и достоинство".

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