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Espreso.tvОбществоСегодня в Украине - День Достоинства и Свободы

Сегодня в Украине - День Достоинства и Свободы

Киев. 2004 год
фото: Flickr
В субботу, 21 ноября 2020 года, в честь достижений последних общедемократических народных революций и уважения участников и участниц тех событий, которые отдали жизни за будущие преобразования, в Украине отмечается День Достоинства и Свободы

Об этом напоминает Еспресо.TV .

Именно 21 ноября 2004 года - в день, когда был назначен второй тур голосования на выборах президента, в ходе которого избиратели должны были сделать свой выбор между действующим тогда пророссийским премьер-министром Виктором Януковичем и кандидатом от объединенной проукраинской и прозападной оппозиции Виктором Ющенко - на столичном Майдане Независимости начали устанавливать революционную сцену.

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Руководили этим майдановские "полевые командиры" Тарас Стецькив, Николай Томенко, Юрий Луценко и Владимир Филенко.

И именно 21 ноября 2013 года полностью зависимое от тогда уже президента Януковича правительство Николая Азарова официально приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

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Это и стало толчком к недовольству миллионов украинцев.

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