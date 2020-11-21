Сегодня в Украине - День Достоинства и Свободы
Об этом напоминает Еспресо.TV .
Именно 21 ноября 2004 года - в день, когда был назначен второй тур голосования на выборах президента, в ходе которого избиратели должны были сделать свой выбор между действующим тогда пророссийским премьер-министром Виктором Януковичем и кандидатом от объединенной проукраинской и прозападной оппозиции Виктором Ющенко - на столичном Майдане Независимости начали устанавливать революционную сцену.
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Руководили этим майдановские "полевые командиры" Тарас Стецькив, Николай Томенко, Юрий Луценко и Владимир Филенко.
И именно 21 ноября 2013 года полностью зависимое от тогда уже президента Януковича правительство Николая Азарова официально приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
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Это и стало толчком к недовольству миллионов украинцев.
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