В 16:00 соберутся семьи Небесной Сотни
Старт шествия - в начале Аллеи Героев Небесной Сотни, рассказывает Еспресо.TV .
"После окончания шествия состоится молитва за Украину у временного мемориала Героям Небесной Сотни у креста", - отмечается в размещенном в сети анонсе события .
Целью акции ОО "Родины" Небесной Сотни "называет" преодоление общественного беспамятства".
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"К большому сожалению, вынуждены констатировать, что на 7 году от событий ноября 2013 - март 2014, тема победы украинцев, борьбы за достоинство и свободу, тема самопожертвования Героев уходят в глубины памяти, теряя актуальность. Именно поэтому инициатива участников помаранчевой революции, Революции Достоинства, семей Героев Небесной Сотни, волонтеров, общественных активистов, ветеранов АТО / ООС направлена на преодоление общественного беспамятства, которое способствует реваншу вражеских Украины сил. Необходимо постоянно напоминать людям, какой ценой были отвоеванные Демократия, Свобода, Независимость, провозглашено проевропейский путь развития Украины ", - говорят родственники участников Небесной Сотни.
Лозунгом нынешнего Дня Достоинства и Свободы избраны слова:
"Не теряйте достоинство! Защитим Свободу".
- Сегодня в Украине - День Достоинства и Свободы .
- По маршруту Европейская площадь - Феофания состоится автопробег , участники которого собираются напомнить президенту Владимиру Зеленскому невыполненные обещания и передать ему свои требования. Сбор участников - в 14:00 на Европейской площади в Киеве.
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