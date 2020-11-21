В 16:00 соберутся семьи Небесной Сотни

21 ноября, 2020, 12:15

Общественная организация "Родины" Небесной Сотни "приглашает принять участие в траурном шествии аллеей Героев Небесной Сотни, которая состоится сегодня, 21 ноября 2020 года, в 16:00

Старт шествия - в начале Аллеи Героев Небесной Сотни, рассказывает Еспресо.TV .

"После окончания шествия состоится молитва за Украину у временного мемориала Героям Небесной Сотни у креста", - отмечается в размещенном в сети анонсе события .

Целью акции ОО "Родины" Небесной Сотни "называет" преодоление общественного беспамятства".

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"К большому сожалению, вынуждены констатировать, что на 7 году от событий ноября 2013 - март 2014, тема победы украинцев, борьбы за достоинство и свободу, тема самопожертвования Героев уходят в глубины памяти, теряя актуальность. Именно поэтому инициатива участников помаранчевой революции, Революции Достоинства, семей Героев Небесной Сотни, волонтеров, общественных активистов, ветеранов АТО / ООС направлена на преодоление общественного беспамятства, которое способствует реваншу вражеских Украины сил. Необходимо постоянно напоминать людям, какой ценой были отвоеванные Демократия, Свобода, Независимость, провозглашено проевропейский путь развития Украины ", - говорят родственники участников Небесной Сотни.

Лозунгом нынешнего Дня Достоинства и Свободы избраны слова:

"Не теряйте достоинство! Защитим Свободу".

Сегодня в Украине - День Достоинства и Свободы .

По маршруту Европейская площадь - Феофания состоится автопробег , участники которого собираются напомнить президенту Владимиру Зеленскому невыполненные обещания и передать ему свои требования. Сбор участников - в 14:00 на Европейской площади в Киеве.

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