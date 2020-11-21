"Зеленский, ты ответишь!" Зеленскому в Феофанию повезут шины и куски асфальта
Подробности приводятся в странице события в фейсбук, передает Еспресо.TV .
Организаторы акции отмечают:
"21 ноября - 7 годовщина начала революции Достоинства. Но нам уже не до праздничных походов, "красных линий" и пламенных речей.
Время действовать, ведь:
Зеленский крадет у нас европейское будущее. Работа НАПК и НАБУ до сих пор не разблокирована из-за бездействия его монобольшинства. 16 декабря мы можем потерять безвиз и другие достижения европейской интеграции.
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Зеленский хочет осуществить конституционный переворот и узурпировать власть.
Зеленский покрывает репрессии против патриотов.
Зеленский продвигает капитуляцию, прикрываясь "планом Кравчука".
Зеленский помогает российской агентуре усиливать свои позиции во власти.
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Зеленский и его правительство "борются" с пандемией коронавируса путем уничтожения малого бизнеса.
Граждане оставлены один на один с бедой, а Зе скрывается в VIP-палате за наш счет".
Требования к главе государства детализировано здесь .
Как отмечается в анонсе, если президент откажется выслушать людей в Феофании - "поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область - наши активисты найдут его и там".
"Просьба приезжать на акцию на авто, брать людей, которые не имеют своих транспортных средств, брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ", - уточняют в движении Сопротивления Капитуляции.
"Зеленский, ты ответишь за то, что ты сделал со страной Ты можешь попробовать в этот день скрыться, но подчеркиваем: уйти от ответственности не удастся!", - отмечает РОК.
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