День Достоинства и Свободы: как украинцы боролись за демократическое будущее на двух Майданах. ФОТОРЕПОРТАЖ

21 ноября, 2020, 07:00

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. В последние дни ноября 2004 года и 2013-го годов наши соотечественники вышли на два Майдана, которые переросли, соответственно, в Оранжевую Революцию и Революцию Достоинства

Причины этих революций были разными: Оранжевая началась из-за массовых фальсификаций во втором туре президентских выборов в пользу Виктора Януковича, который боролся за кресло главы государства с Виктором Ющенко; а евромайдан, который превратился в Революцию Достоинства - после отказа президента Януковича выбрать европейский вектор развития Украины.

Люди выходили тогда на оба Майдана ради торжества справедливости, ради выбора светлого, демократического, свободного будущего для своей страны.

Предлагаем вспомнить события обеих революций, просматривая небольшой фоторепортаж.

Начнем с Оранжевой Революции. Ее основным результатом стало назначение Верховным судом страны Повтора второго тура выборов президента, в котором победил Виктор Ющенко.

Сторонники лидера украинской оппозиции Виктора Ющенко проводят митинг 28 ноября 2004, фото: Getty Images

Лидер украинской оппозиции Виктор Ющенко с семьей, обращаясь к своим сторонникам во время митинга, 28 ноября 2004 в Киеве, фото: Getty Images

Сторонникам лидера украинской оппозиции Виктора Ющенко подают еду, когда они расположились на улицах, фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

28 ноября 2004. Правоохранители стоят на страже возле Администрации президента, фото: Getty Images

Сторонники лидера украинской оппозиции Виктора Ющенко в метро, фото: Getty Images

С 21 ноября 2013 года по февраль 2014 года в Украине произошли события, получившие название Революция Достоинства. В конце последнего месяца осени активисты и студенты вышли на Майдан Независимости, чтобы выразить свое несогласие с действиями тогдашнего президента Виктора Януковича, который отказался от европейского курса страны. В целом это была не единственная причина протестов: к ним привели систематическая коррупция и чрезмерная концентрация власти в руках президента и Партии регионов, стремление власти превратить государство в одну из колоний России.

После избиения силовиками активистов и студентов в ночь на 30 ноября - на Майдан Независимости вышли тысячи людей, которые позже расположились в центре столицы - началось почти трехмесячное противостояние протестующих с режимом Януковича, что привело к его свержению, побегу последнего в российский Ростов-на-Дону и начала новой эры в истории Украины: с оккупацией и аннексией Крыма, российско-украинской войной на Донбассе.

Антиправительственные протестующие реагируют на речь лидера оппозиции Виталия Кличко на Майдане Независимости, 16 декабря 2013, фото: Getty Images.

Тысячи фонариков мобильных телефонов освещают Майдан, когда рок-группа "Океан Эльзы" выступает вживую на сцене, 14 декабря 2013, фото: Getty Images.

Протестующие в военной униформе патрулируют Майдан Независимости, 14 декабря 2013, фото: Getty Images

Протестующие контролируют входы и выходы на Майдан Независимости, 15 декабря 2013, фото: Getty Images

Протестующий защищает рукотворную баррикаду возле ул. Институтская на Майдане Независимости, 14 декабря 2013, фото: Getty Images

Протестующий стоит на страже ночной стражи у баррикады, перекрывающий Майдан Независимости, в тот день, когда было объявлено, что президент Украины Виктор Янукович согласился получить большую экономическую помощь от России, 18 декабря 2013, фото: Getty Images

Майдан Независимости заполнен людьми во время выступления музыкантов на центральной сцене, 14 декабря 2013, фото: Getty Images

Кухня на открытом воздухе, на которой работают волонтеры, непрерывно готовит еду для протестующих на Майдане Независимости, 14 декабря 2013, фото: Getty Images.

Протестующий выходит из очереди, получив тарелку с едой из полевой кухни, в которой работают волонтеры. Они непрерывно готовят бесплатные обеды для активистов на Майдане Независимости, 14 декабря 2013, фото: Getty Images

Мужчины несут плакаты с лицом президента Украины Виктора Януковича на провластном митинге, который в народе назвали "Антимайдан", 14 декабря 2013, фото: Getty Images

Все фото ниже: противостояние между противниками режима Януковича и силовиками, Reuters / Константин Черничкин