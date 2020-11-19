Стало известно, когда УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина
19 ноября, 2020, 12:01
УЕФА решит судьбу отмененного из-за вспышки коронавируса матча Лиги наций между Швейцарией и Украине 20 ноября
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По информации телеканала, решение о матче Лиги наций Швейцария - Украина могут вынести 20 ноября. Дело находится на рассмотрении контрольно-дисциплинарного и этического комитета УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).
17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру запретил главный санитарный врач Люцерна.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.
- Мирон Маркевич заподозрил, что сборная Швейцарии добилась отмены матча против нашей национальной команды, чтобы сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций.
- 19 ноября повторные тесты на COVID-19 футболистов сборной Украины Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса оказались отрицательными .
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