Стало известно, когда УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина

19 ноября, 2020, 12:01

УЕФА решит судьбу отмененного из-за вспышки коронавируса матча Лиги наций между Швейцарией и Украине 20 ноября

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По информации телеканала, решение о матче Лиги наций Швейцария - Украина могут вынести 20 ноября. Дело находится на рассмотрении контрольно-дисциплинарного и этического комитета УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).

17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру запретил главный санитарный врач Люцерна.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.

Мирон Маркевич заподозрил, что сборная Швейцарии добилась отмены матча против нашей национальной команды, чтобы сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций.

19 ноября повторные тесты на COVID-19 футболистов сборной Украины Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса оказались отрицательными .

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