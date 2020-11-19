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Espreso.tvСпортСтало известно, когда УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина

Стало известно, когда УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина


фото: uaf.ua
УЕФА решит судьбу отмененного из-за вспышки коронавируса матча Лиги наций между Швейцарией и Украине 20 ноября

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По информации телеканала, решение о матче Лиги наций Швейцария - Украина могут вынести 20 ноября. Дело находится на рассмотрении контрольно-дисциплинарного и этического комитета УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).

17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру  запретил главный санитарный врач Люцерна.

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