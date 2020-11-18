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Espreso.tvСпортСборная Украины выразила готовность сыграть против Швейцарии 18 ноября

Сборная Украины выразила готовность сыграть против Швейцарии 18 ноября


фото: uaf.ua
Сборная Украины выразила готовность сыграть матч Лиги наций со Швейцарией 18 ноября составом, который отправили на карантин в Люцерне из-за случаев коронавируса в команде

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

В УАФ отметили, что позиция украинской стороны относительно отмененного матча Лиги наций остается неизменной: национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для того, чтобы игра состоялась 18 ноября. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче согласно протоколу УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков. Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решение об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешении на их участие в матче", - заявили в УАФ .

В УАФ отметили, что сделали все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября.

"Но УАФ считает это невозможным по объективным, не зависящим от него причинам. В частности, это тот факт, что молодежная сборная U-21, игроки которой могли бы составить основу новой команды, 17 ноября вечером сыграла поединок отбора Евро-2021. Если УЕФА сделает исключение и позволит этим футболистам принять участие в более чем одном матче в течение 48 часов, УАФ приложит необходимые усилия для организации их поездки в Швейцарию и участия в игре. Эта команда - единственный возможный вариант, потому что юношеские сборные не собирались из-за решения УЕФА о переносе матчей, кроме игр U-21. Другие игроки, которых теоретически можно было бы вызвать в главную команду, находятся в разных городах или за рубежом ", - отметили в УАФ.

В УАФ предлагают отложить матч на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено регламентом УЕФА.

"Позиция УАФ заключается в том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play. Также подчеркиваем тот факт, что возможность организации матча в рамках действующего международного окна зависит исключительно от позиции УЕФА в этом вопросе", - подчеркнули в УЕФА.

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