УЕФА может определить победителя матча Швейцария - Украина с помощью жребия

18 ноября, 2020, 14:10

Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что УЕФА может определить победителя матча Лиги наций против Украины с помощью жребия

Об этом Блан заявил Tribune de Geneve .

По его словам, матч официально отменил УЕФА и 18 ноября он тоже не состоится.

"Сейчас есть варианты, Швейцария получит техническую победу. Или же путем жеребьевки решат исход матча - победа Швейцарии, ничья или победа Украины. Решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА. Если будут рассматривать первый вариант, будут учитывать, выполнила ли украинская сторона все требования. Не мне об этом судить. Второй вариант, если не будет виновных - жеребьевка ", - сказал Блан.

Вместе с тем он отверг возможность проведения матча в 2021 году.

"К сожалению, это невозможно. Календарь на 2021-й уже занят матчами отбора на чемпионат мира-2022 и встречами Евро-2021. Окна на международные матчи заполнены", - пояснил Блан.

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