 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА может определить победителя матча Швейцария - Украина с помощью жребия

УЕФА может определить победителя матча Швейцария - Украина с помощью жребия


фото: Getty Images
Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что УЕФА может определить победителя матча Лиги наций против Украины с помощью жребия

Об этом Блан заявил Tribune de Geneve .

По его словам, матч официально отменил УЕФА и 18 ноября он тоже не состоится.

"Сейчас есть варианты, Швейцария получит техническую победу. Или же путем жеребьевки решат исход матча - победа Швейцарии, ничья или победа Украины. Решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА. Если будут рассматривать первый вариант, будут учитывать, выполнила ли украинская сторона все требования. Не мне об этом судить. Второй вариант, если не будет виновных - жеребьевка ", - сказал Блан.

Вместе с тем он отверг возможность проведения матча в 2021 году.

"К сожалению, это невозможно. Календарь на 2021-й уже занят матчами отбора на чемпионат мира-2022 и встречами Евро-2021. Окна на международные матчи заполнены", - пояснил Блан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать