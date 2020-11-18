УЕФА может определить победителя матча Швейцария - Украина с помощью жребия
Об этом Блан заявил Tribune de Geneve .
По его словам, матч официально отменил УЕФА и 18 ноября он тоже не состоится.
"Сейчас есть варианты, Швейцария получит техническую победу. Или же путем жеребьевки решат исход матча - победа Швейцарии, ничья или победа Украины. Решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА. Если будут рассматривать первый вариант, будут учитывать, выполнила ли украинская сторона все требования. Не мне об этом судить. Второй вариант, если не будет виновных - жеребьевка ", - сказал Блан.
Вместе с тем он отверг возможность проведения матча в 2021 году.
"К сожалению, это невозможно. Календарь на 2021-й уже занят матчами отбора на чемпионат мира-2022 и встречами Евро-2021. Окна на международные матчи заполнены", - пояснил Блан.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 18 ноября сборная Украины выразила готовность сыграть матч Лиги наций со Швейцарией 18 ноября составом, который отправили на карантин в Люцерне из-за случаев коронавируса в команде.
- Однако позже выяснилось, что матча не будет и футболисты сборной Украины возвращаются из Швейцарии домой.
- Между тем, директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами заявил, что Украине необходимо засчитать техническое поражение в матче Лиги наций, который сорвался из-за вспышки коронавируса в нашей команде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-