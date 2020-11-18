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Espreso.tvСпортВ Швейцарии настаивают, чтобы сборной Украины засчитали техническое поражение в Лиге наций

В Швейцарии настаивают, чтобы сборной Украины засчитали техническое поражение в Лиге наций


фото: Getty Images
Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами заявил, что Украине необходимо засчитать техническое поражение в матче Лиги наций, который сорвался из-за вспышки коронавируса в нашей команде

Об этом сообщает 20min.

По словам Тами, украинская сторона сделала недостаточно, что заменить основную команду, которую посадили в Швейцарии на карантин, из-за нескольких случаев COVID-19 в нашей команде.

"Я не чувствовал, что украинская сторона серьезно занималась поиском решения ситуации. Возможно, я ошибаюсь. Мы сделали свою работу и полностью выполнили протокол. Мне было бы сложно понять решение о результате матча жребием. Ожидаю решение в нашу пользу. Но я не юрист, может, что-то пропускаю. Надеюсь, решения понадобится несколько дней", - сказал Тами.

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