Кулеба анонсировал визит Санду в Киев

18 ноября, 2020, 13:27

18 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что его ведомство уже готовит визит новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Киев

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Укринформ".

"Первые телефонные разговоры, которые провела Мая Санду, были с президентами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым. Наш Президент пригласил ее посетить Украину, поэтому мы уже работаем над организацией этого визита", - отметил министр.

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В Молдове 15 ноября 2020 года состоялся второй тур выборов президента. В нем приняли участие поддержанный Партией социалистов пророссийский действующий глава государства Игорь Додон и ориентированная на евроинтеграцию руководительница партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду

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