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Espreso.tvОбщество"Восстановим наши хорошие отношения": Санду заявила, что встретится с Зеленским

"Восстановим наши хорошие отношения": Санду заявила, что встретится с Зеленским

Победитель выборов президента Молдовы Майя Санду анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом Санду заявила в комментарии РБК-Украина.

"Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, довольно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения", - отметила Санду.

Она добавила, что пока неизвестно, где состоится встреча. При этом в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договорились.

Она также ответила на вопрос о "зеленом коридоре" между Украиной и Молдовой для вывода российских войск из Приднестровья.

"Для нас это очень важный вопрос - вывод войск. И мы будем искать решение этого вопроса", - сказала Санду.

Она также добавила, что считает оккупированный Крым украинской территории. Однако на сегодняшний день не готова присоединиться к крымской инициативе МИД Украины по деоккупации, поскольку еще не читала документ.

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