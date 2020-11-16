"Восстановим наши хорошие отношения": Санду заявила, что встретится с Зеленским
Об этом Санду заявила в комментарии РБК-Украина.
Она добавила, что пока неизвестно, где состоится встреча. При этом в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договорились.
Она также ответила на вопрос о "зеленом коридоре" между Украиной и Молдовой для вывода российских войск из Приднестровья.
"Для нас это очень важный вопрос - вывод войск. И мы будем искать решение этого вопроса", - сказала Санду.
Она также добавила, что считает оккупированный Крым украинской территории. Однако на сегодняшний день не готова присоединиться к крымской инициативе МИД Украины по деоккупации, поскольку еще не читала документ.
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