В Молдове - второй тур президентских выборов

15 ноября, 2020, 10:38

В Молдове 15 ноября 2020 года проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие поддержанный Партией социалистов пророссийский действующий глава государства Игорь Додон и ориентирована на евроинтеграцию руководительница партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду

В 7:00 утра в стране открылось 2004 избирательных участка, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Newsmaker .

Молдаване голосуют активно, явка сравнительно высокая.

При этом ветераны вооруженного конфликта на Днестре, которые выполняют функцию гражданских наблюдателей, говорят, что из контролируемого армией РФ Приднестровья едет значительно больше, чем в первом туре, количество желающих прооголосуваты. Законом это не запрещено.

Вместе с тем, некоторые политологи отмечают, что подвоз приднестровцев организовано в интересах Додона.

В первом туре Додон набрал - 32,61% голосов, а Санду - 36,16%.

Санду заработала свой политический капитал на том, что не один год противостояла как зависимым от Москвы силам, так и олигархам из Молдовы.

Сейчас который будет иметь больше голосов.

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