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Espreso.tvМирСанду побеждает пророссийского кандидата Додона на выборах президента Молдовы, - экзит-полы

Санду побеждает пророссийского кандидата Додона на выборах президента Молдовы, - экзит-полы


фото: Reuters
По данным экзит-полов, Майя Санду побеждает действующего главу государства Игоря Додона во втором туре выборов президента Молдовы

Об этом сообщает newsmaker.md.

По данным экзит-пола WatchDog на выборах президента Молдовы лидирует кандидат Майя Санду. Она набирает 54,7%, Додон - 46,3%.

По данным другого экзит-пола Intellect Group, в Санду - 54,8%, в Додона - 45,2%.

В первом туре Додон набрал - 32,61% голосов, а Санду - 36,16%.

  • В Молдове 15 ноября 2020 года состоялся второй тур выборов президента. В нем приняли участие поддержанный Партией социалистов пророссийский действующий глава государства Игорь Додон и ориентированная на евроинтеграцию руководитель партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду

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