Испания разгромила Германию в последнем туре Лиги наций
17 ноября, 2020, 23:43
В 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Хет-трик в сегодняшнем матче сделал Ферран Торрес. По одному забитом мяче в активе Альваро Морати, Родри и Микеля Оярсабаля.
Сборная Испании завершила групповой этап Лиги наций на первой строчке в группе А4. Команда сыграет в "финале четырех", где в соперниках будет сборная Франции, а также победители групп А1 и А2, которые определят завтра. Германия сохранила место в дивизионе А.
Лига наций
6-й тур
17 ноября
Группа А4
Испания - Германия 6:0
Голы: Мората, 17, Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89
- 17 ноября сборную Украины из-за вспышки коронавируса в команде поместили на карантин в Люцерне, матч Лиги наций против Швейцарии оказался под угрозой срыва .
- После этого стало известно, что матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, что запретил проведение матча за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больные коронавирус.
- Футболистам сборной Украины Жуниор Мораес и Сергея Кривцова позволили покинуть расположение национальной команды .
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