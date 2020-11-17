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Espreso.tvСпортИспания разгромила Германию в последнем туре Лиги наций

Испания разгромила Германию в последнем туре Лиги наций


фото: Getty Images
В 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Хет-трик в сегодняшнем матче сделал Ферран Торрес. По одному забитом мяче в активе Альваро Морати, Родри и Микеля Оярсабаля.

Сборная Испании завершила групповой этап Лиги наций на первой строчке в группе А4. Команда сыграет в "финале четырех", где в соперниках будет сборная Франции, а также победители групп А1 и А2, которые определят завтра. Германия сохранила место в дивизионе А.

Лига наций

6-й тур

17 ноября

Группа А4

Испания - Германия 6:0

Голы: Мората, 17, Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89

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