Шевченко рассказал о проблемах сборной Украины перед решающим матчем Лиги наций
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
По словам Шевченко, он был вынужден вызвать перед заключительной игрой группового раунда трех футболистов молодежной сборной - Сергея Булеца, Александра Назаренко и Георгия Судакова.
"Мы довызывали трех футболистов из расположения молодежной сборной Украины. Сделали такой выбор потому, что знали, что эти игроки проходят сбор и сдали отрицательные тесты на коронавирус. В общем что касается атмосферы в команде, то она вполне нормальная. Все ребята настроены по-боевому, никакой паники нет ", - заверил Шевченко.
Тренер добавил, что состав на матч со Швейцарией будет зависеть от результатов повторных тестов на коронавирус.
"Мы еще ждем результаты повторных тестов. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть. Посмотрим, какие результаты тестов, игроки в строю, и тогда уже будем определяться с составом. Я знаю, что мы играем против сильной команды. Постараемся выставить максимально боевой состав ", - пообещал Шевченко.
Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.
Матч Швейцария - Украина начнется сегодня в 21:45 в Люцерне.
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги наций сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
- В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией .
- 15 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матч против Швейцарии трех дебютантов .
- 16 ноября положительные тесты на коронавирус получили голкипер сборной Украины Дмитрий Резник, защитник Эдуард Соболь и хавбек Евгений Макаренко.
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