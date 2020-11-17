Шевченко рассказал о проблемах сборной Украины перед решающим матчем Лиги наций

17 ноября, 2020, 08:31

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что перед решающим матчем Лиги наций против Швейцарии наша команда имеет существенные кадровые проблемы

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Шевченко, он был вынужден вызвать перед заключительной игрой группового раунда трех футболистов молодежной сборной - Сергея Булеца, Александра Назаренко и Георгия Судакова.

"Мы довызывали трех футболистов из расположения молодежной сборной Украины. Сделали такой выбор потому, что знали, что эти игроки проходят сбор и сдали отрицательные тесты на коронавирус. В общем что касается атмосферы в команде, то она вполне нормальная. Все ребята настроены по-боевому, никакой паники нет ", - заверил Шевченко.

Тренер добавил, что состав на матч со Швейцарией будет зависеть от результатов повторных тестов на коронавирус.

"Мы еще ждем результаты повторных тестов. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть. Посмотрим, какие результаты тестов, игроки в строю, и тогда уже будем определяться с составом. Я знаю, что мы играем против сильной команды. Постараемся выставить максимально боевой состав ", - пообещал Шевченко.

Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

Матч Швейцария - Украина начнется сегодня в 21:45 в Люцерне.

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