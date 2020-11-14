Украина проиграла Германии в Лиге наций

14 ноября, 2020, 23:34

В 5-м туре Лиги наций сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Сборная Украины удачно начала матч и повела в счете на 12-й минуте. Александр Зубков в штрафной в падении отдал передачу на Романа Яремчука, который вогнал мяч в девятку.

Германия отыгралась на 23-й минуте, когда после ошибки Александра Зинченко было организовано стремительную контратаку, которую завершил Лерой Сане.

Еще через 10 минут немецкую команду вперед вывел Тимо Вернер.

На 64-й минуте Вернер сделал дубль и упрочил преимущество своей команды.

Сборная Украины проиграла Германии 1:3 и с 6 очками занимает третье место. Германия с 9 пунктами вышла на первую позицию. Испания, которая сыграла со Швейцарией вничью 1:1, с 8 очками друга. Швейцарцы 3 пункта и остаются четвертыми.

В заключительной игре группового раунда команда Андрея Шевченко 17 ноября встретится в Люцерне со Швейцарией.

Лига наций

Группа A4

14 ноября

Германия - Украина 3:1

Голы: Сане, 23 Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12

Германия: Нойер - Макс, Рюдигер, Зюле, Гинтер - Гюндоган, Кох, Горетцка - Сане (Вальдшмидт 87), Вернер (Брандт 76), Гнабри.

Украина: Пятов - Соболь, Матвиенко, мешкотно, Конопля - Степаненко (Макаренко 69), Малиновский, Зинченко (Харатин 87) - Зубков (Михайличенко 75), Яремчук (Мораес 75), Марлос.

Предупреждения: Рюдигер 28 Малиновский 44

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