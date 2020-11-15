Шевченко вызвал на решающий матч Лиги наций трех дебютантов

15 ноября, 2020, 22:49

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на решающий матч Лиги наций против Швейцарии трех дебютантов

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Шевченко решил дополнить состав, который будет готовиться к игре со Швейцарией, тремя футболистами из молодежной сборной.

Дебютные вызовы получили полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.

Назаренко уже тренировался с главной командой страны летом 2019 года во время совместного сбора национальной и молодежной сборных.

Дебютанты прибудут в расположение сборной Украине 16 ноября вечером.

В заключительном туре Украины 17 ноября сыграет в гостях со Швейцарией. Лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3:1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками занимает второе место. Швейцарцы с 3 пунктами четвертые.

Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги нации сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.

В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией.

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