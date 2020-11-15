Шевченко вызвал на решающий матч Лиги наций трех дебютантов
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Шевченко решил дополнить состав, который будет готовиться к игре со Швейцарией, тремя футболистами из молодежной сборной.
Дебютные вызовы получили полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.
Назаренко уже тренировался с главной командой страны летом 2019 года во время совместного сбора национальной и молодежной сборных.
Дебютанты прибудут в расположение сборной Украине 16 ноября вечером.
В заключительном туре Украины 17 ноября сыграет в гостях со Швейцарией. Лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3:1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками занимает второе место. Швейцарцы с 3 пунктами четвертые.
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги нации сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
- В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-