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Espreso.tvСпортШевченко вызвал на решающий матч Лиги наций трех дебютантов

Шевченко вызвал на решающий матч Лиги наций трех дебютантов


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на решающий матч Лиги наций против Швейцарии трех дебютантов

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Шевченко решил дополнить состав, который будет готовиться к игре со Швейцарией, тремя футболистами из молодежной сборной.

Дебютные вызовы получили полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.

Назаренко уже тренировался с главной командой страны летом 2019 года во время совместного сбора национальной и молодежной сборных.

Дебютанты прибудут в расположение сборной Украине 16 ноября вечером.

В заключительном туре Украины 17 ноября сыграет в гостях со Швейцарией. Лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3:1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками занимает второе место. Швейцарцы с 3 пунктами четвертые.

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