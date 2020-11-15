Испания в большинстве не справилась со Швейцарией в матче соперников сборной Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 26-й минуте Швейцарию вывел вперед Рено Фройлер.
На 57-й минуте Серхио Рамос не реализовал пенальти и не воспользовался возможностью сравнять счет.
На 79-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве после удаления Нико Ельведи и получили свои ворота еще один одиннадцатиметровый. Однако Рамос второй раз за матч не забил с пенальти.
Численным преимуществом испанцы воспользовались на 89-й минуте, когда отличился Херард Морено.
Испания сыграла со Швейцарией вничью 1: 1 и опустилась в группе А4 с 8 очками на второе место. Швейцарцы с 3 пунктами четверти. Лидерство захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья.
В заключительном туре Украина сыграет в гостях со Швейцарией, а Испания принимать Германию.
Лига наций
Группа A4
14 ноября
Швейцария - Испания 1: 1
Голы: Фройлер, 26 - Морено, 89
Удаление: Ельведи, 79 (Швейцария)
На 57-й и 80-й минутах Рамос (Испания) не реализовал пенальти
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги нации сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
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