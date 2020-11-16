В сборной Украины по футболу выявили три новых случая заражения COVID-19

16 ноября, 2020, 12:09

Трое футболистов сборной Украины заразились коронавирусом и пропустят матч Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Положительные тесты на коронавирус получили голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник, защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь и хавбек "Антверпена" Евгений Макаренко.

Сейчас футболисты находятся в самоизоляции в своих гостиничных номерах, а национальная команда ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча. В заключительном туре Лиги наций Украине 17 ноября предстоит сыграть в гостях со Швейцарией.

Лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3:1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками занимает второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

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