В сборной Украины по футболу выявили три новых случая заражения COVID-19
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Положительные тесты на коронавирус получили голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник, защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь и хавбек "Антверпена" Евгений Макаренко.
Сейчас футболисты находятся в самоизоляции в своих гостиничных номерах, а национальная команда ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча. В заключительном туре Лиги наций Украине 17 ноября предстоит сыграть в гостях со Швейцарией.
Лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3:1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками занимает второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.
- Напомним, 14 ноября, в 5-м туре Лиги наций сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
- В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией.
- 15 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матч против Швейцарии трех дебютантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре