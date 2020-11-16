 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ сборной Украины по футболу выявили три новых случая заражения COVID-19

В сборной Украины по футболу выявили три новых случая заражения COVID-19


фото: uaf.ua
Трое футболистов сборной Украины заразились коронавирусом и пропустят матч Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Положительные тесты на коронавирус получили голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник, защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь и хавбек "Антверпена" Евгений Макаренко.

Сейчас футболисты находятся в самоизоляции в своих гостиничных номерах, а национальная команда ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча. В заключительном туре Лиги наций Украине 17 ноября предстоит сыграть в гостях со Швейцарией.

Лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3:1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками занимает второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать