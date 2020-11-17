Сборная Украины не сможет сыграть против Швейцарии другим составом
17 ноября, 2020, 19:00
Сборная Украины не имеет возможности сыграть против национальной команды Швейцарии другим составом
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Украинская ассоциация футбола сообщила УЕФА,что не имеет другой команды, а также игроков, чтобы сыграть матч 6-го тура Лиги против Швейцарии сегодня или завтра, 18 ноября.
Судьбу матча будет решать контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА, который примет окончательное решение. Сроки не сообщаются.
- 17 ноября полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перед игрой Лиги наций со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус.
- Сборную Украины из-за вспышки коронавируса в команде поместили на карантин в Люцерне, матч Лиги наций против Швейцарии оказался под угрозой срыва.
- После этого стало известно, что матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, что запретил проведение матча из-за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больны коронавирусом.
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