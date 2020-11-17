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Espreso.tvСпортСборная Украины не сможет сыграть против Швейцарии другим составом

Сборная Украины не сможет сыграть против Швейцарии другим составом


фото: Getty Images
Сборная Украины не имеет возможности сыграть против национальной команды Швейцарии другим составом

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинская ассоциация футбола сообщила УЕФА,что не имеет другой команды, а также игроков, чтобы сыграть матч 6-го тура Лиги против Швейцарии сегодня или завтра, 18 ноября.

Судьбу матча будет решать контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА, который примет окончательное решение. Сроки не сообщаются.

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