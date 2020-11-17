300% к окладу и выплаты за нагрузки: Шмыгаль рассказал об уровне доплат медикам, которые лечат от COVID-19

17 ноября, 2020, 11:40

Для обеспечения врачей достойными условиями оплаты труда правительство установило два уровня доплаты врачам - 300% заработной платы, а также от 26 до 126% зарплаты в зависимости от нагрузки медицинских команд

Об этом Шмыгаль сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Для обеспечения врачей достойными условиями оплаты труда правительство установило два одновременно уровне доплат для врачей, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Это доплата в размере 300% к зарплате врачей. И другие доплаты правительство установило в размере 26, 76, 126 процента в зависимости от нагрузки медицинских команд ", - сказал Шмыгаль.

"Происходит обновление автопарка, повышение выплат фельдшерам. Например, в июле скорая помощь по Киевской области получала 23 млн, сейчас это уже 33 есть выплаты на экстренную медицинскую помощь выросли более чем на треть", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль также напомнил, что с сентября этого года правительство увеличило оклад всех без исключения медиков на 25%, 50% и 75%.

"Происходит обновление автопарка, повышение выплат фельдшерам. Например, в июле скорая помощь по Киевской области получала 23 млн, сейчас это уже 33 есть выплаты на экстренную медицинскую помощь выросли более чем на треть", добавил Шмыгаль.

Он также отметил, что в медицинских учреждениях сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что за 16 ноября Национальная служба здоровья Украины профинансировал медицинские учреждения более чем 8,8 млрд грн. Также 3,3 млрд грн профинансировано через Фонд борьбы с COVID-19, а еще почти 4 млрд - это средства местных бюджетов.

"Итак, почти за семь месяцев на борьбу с коронавируса только в медицине потрачено более 20 млрд грн", - подытожил Шмыгаль.

"Некоторые области уже застраховали 60-70% медицинских работников. Медицинский работник, который борется с COVID приравненных к военнослужащему. И сейчас в случае его нетрудоспособности или смерти в разных регионах отрабатываются различные виды дополнительной помощи", - сказал Шмыгаль.

Так, по его словам, семьи погибших медработников могут получить 1,5 млн грн компенсации. Отдельные льготы получают также дети таких медработников.

Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.

При этом целый ряд украинских городов отказалась выполнять это предписание правительства.

К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .

В то же время, народные депутаты предложили разработать законопроект по поддержке ресторанного и развлекательного бизнеса на время действия карантина выходного дня.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малым предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" , а также идти работать в больнице в связи с введением карантина выходного дня.

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