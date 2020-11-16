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Espreso.tvЭкономикаНалоговые каникулы, доступные кредиты, мораторий на проверки: в Раде планируют разработать законопроект по поддержке ресторанного и развлекательного бизнеса

Налоговые каникулы, доступные кредиты, мораторий на проверки: в Раде планируют разработать законопроект по поддержке ресторанного и развлекательного бизнеса


фото: detector.media
Народные депутаты предлагают разработать законопроект по поддержке ресторанного и развлекательного бизнеса на время действия карантина выходного дня

Об этом сообщает Информационный аппарат Верховной Рады.

Согласно сообщению, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провел заседание рабочей группы по разработке компенсаторных механизмов поддержки ресторанного, торгового и развлекательного бизнеса на период действия карантина выходного дня.

Народные депутаты высказали предложения, которые будут способствовать поддержке бизнеса: моратории на проверки, налоговые каникулы, простые и доступные механизмы кредитования малого и среднего бизнеса, предоставление государственных гарантий по кредитам микро-, малому и среднему бизнесу, введение компенсационного сертификата, возможность единовременных выплат малому и среднему бизнесу на покрытие расходов на заработную и арендную плату, компенсация для работников, оставшихся без работы в выходные дни.

Народные депутаты подчеркнули необходимость разработки законопроекта для поддержки различных отраслей экономики на время карантина, а также соответствующих рекомендаций Кабинету министров для внесения необходимых изменений.

  • Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
  • При этом целый ряд украинских городов отказались выполнять это предписание правительства.
  • К ним присоединились Ивано-Франковск и Днипро.
  • Вместе с тем 13 ноября 2020 года на территории Украины выявлено рекордное количество новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12 524.

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