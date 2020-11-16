Заместитель главы Минздрава призвала предпринимателей "найти дополнительные виды дохода" на время карантина
Об этом Микичак сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, из дому, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подбне", - заявила Микичак.
Так, Микичак предложила малому бизнесу "превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественные медицинские услуги каждому гражданину.
Кроме того, по ее словам временные рабочие места для предпринимателей в вынужденном простое готовы предоставить больницы. Она отметила, что сейчас больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках" - экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечной и кухни, электриках, водителях, охранниках, вахтерах, разнорабочих и тому подобных.
"Приходите в больницы. У нас есть возможность принять на работу каждого. Помогите медицине спасать жизни каждого из нас, наших родных и близких", - призвала Микичак.
- Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
- При этом целый ряд украинских городов отказался выполнять это предписание правительства.
- К ним присоединились Ивано-Франковск и Днипро.
- Вместе с тем, 13 ноября 2020 года на территории Украины выявлено рекордное количество новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12 524.
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