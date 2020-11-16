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Espreso.tvЭкономикаЗаместитель главы Минздрава призвала предпринимателей "найти дополнительные виды дохода" на время карантина

Заместитель главы Минздрава призвала предпринимателей "найти дополнительные виды дохода" на время карантина

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала предпринимателям в вынужденном простое из-за карантина выходного дня "искать дополнительные источники дохода", а также идти работать в больницы

Об этом Микичак сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, из дому, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подбне", - заявила Микичак.

Так, Микичак предложила малому бизнесу "превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественные медицинские услуги каждому гражданину.

Кроме того, по ее словам временные рабочие места для предпринимателей в вынужденном простое готовы предоставить больницы. Она отметила, что сейчас больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках" - экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечной и кухни, электриках, водителях, охранниках, вахтерах, разнорабочих и тому подобных.

"Приходите в больницы. У нас есть возможность принять на работу каждого. Помогите медицине спасать жизни каждого из нас, наших родных и близких", - призвала Микичак.

  • Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
  • При этом целый ряд украинских городов отказался выполнять это предписание правительства.
  • К ним присоединились Ивано-Франковск и Днипро.
  • Вместе с тем, 13 ноября 2020 года на территории Украины выявлено рекордное количество новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12 524.

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