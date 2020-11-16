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Espreso.tvОбществоВ ходе боевых действий со стороны Азербайджана погибли 94 гражданских, - Генпрокуратура страны

В ходе боевых действий со стороны Азербайджана погибли 94 гражданских, - Генпрокуратура страны

16 ноября в генеральной прокуратуре Азербайджана рассказали о потерях гражданских от обстрелов армянами городов за линией фронта

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате обстрелов вооруженными силами Армении с 27 сентября до сих погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что из-за обстрелов было повреждено 120 многоквартирных жилых домов, 3 тыс. 410 частных домов, а также 512 других гражданских объектов.

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  • Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего город Ханкенди (армянской - Степанакерт) и Армении. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей признанной международным сообществом территории.
  • 10 ноября после полуночи (в первой по армянскому времени) премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о прекращении огня с президентами России и Азербайджана

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