Какие территории Нагорного Карабаха будет контролировать Армения, а какие - Азербайджан: составлена карта по условиям мирного соглашения

10 ноября, 2020, 19:01

10 ноября по заказу журналистов составлена новая карта, отражающая территориальные изменения в Нагорном Карабахе по результатам трехстороннего соглашения Армении, России и Азербайджана

Карту составил Андрей Карбивнычий специально для "Цензор.нет".

На карте отображена территория, которая осталась под контролем армян по результатам мирного соглашения.

Так, зеленым обозначены территории за пределами собственно бывшей Карабахской автономии, которые были оккупированы армянской армией в ходе наступления в 1992 году - Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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Также на карте обозначены территории, которые, по сообщениям Минобороны Азербайджана, успела занять армия в ходе наступления на армян.

Отметим, официальной карты, которая отражала бы договоренности, пока нет.

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Также карта не отражает территорию Лачинского коридора, шириной в 5 км, которая будет занята российскими "миротворцами".

В то же время пока неизвестно, насколько далеко зашла армия Азербайджана от города Шуша в направлении Ханкенди (по-армянски - Степанакерт)

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломила оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом территории.

В полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

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