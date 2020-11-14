Портников: Россия взяла в кулак Турцию, Азербайджан и Армению

14 ноября, 2020, 13:30

Российская Федерация, которая ввела свои миротворческие войска на территорию Нагорного Карабаха и подписала документ о прекращении войны с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, таким образом взяла в кулак Турцию, Азербайджан и Армению

Публицист и журналист Виталий Портников в ток-шоу "Политклуб" на телеканале Эспрессо сравнил участие Российской Федерации в войне в Нагорном Карабахе и подписание Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота от 15 апреля 1994 года.

"Когда в 1994 году подписали Соглашение о Черноморском флоте, я был одним из тех аналитиков, которые объясняли, что, в принципе, это соглашение не так серьезно нам угрожает. Что это не самое худшее, что мы получили в результате того, что Украина выбрала пророссийского президента Кучму. Потому что пройдет 25 лет и этот Черноморский флот исчезнет. И самое главное, что там был пункт, что нельзя обновлять его состав, и он превратится в металлолом ", - отметил Портников.

Публицист продолжил: "Через 25 лет Российская Федерация просто оккупировала Крым и обновила Черноморский флот. На этом все наши аналитические разведки, которые базировались на том, что Россия будет уважать какие-то соглашения, которое закончились практически при нашей жизни. Потому что я думал, что за свою жизни я изменений здесь не увижу. я думаю, что Крым будет украинским, но я не уверен, что я буду свидетелем украинского Крыма ".

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На замечание гостя ток-шоу "Политклуб", что в войне в Нагорном Карабахе роль России другая, Виталий Портников отметил, что это не так: "Роль России такая же. Она навязала несправедливый договор, мы не только не разорвали, а затем во времена Януковича еще и продолжили ".

"Я могу вам гарантировать, что эти миротворцы там останутся не только на 5, а на 15 и на 20 лет. Более того, даже при отсутствии там армянского населения - оно там больше не нужно. Сейчас 90000 человек уехали из Нагорного Карабаха с тех 150000, которые там были. Но 60000 - достаточно для российских миротворцев. Пусть будет даже 30 000 ", - спрогнозировал публицист.

Виталий Портников обратил внимание, что при таких условиях власть и влияние Кремля на международной арене усилился:

"Российские войска там есть, Турция зависит от Москвы, как мне кажется теперь, потому что Россия контролирует связь Турции с Азербайджаном. Три страны - Армения, Азербайджан и Турция - в российском кулаке, в кулаке российских танков".