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Espreso.tvОбществоОснований создать в ТКГ подгруппу по передаче границы под контроль Украины пока нет, - Кравчук

Оснований создать в ТКГ подгруппу по передаче границы под контроль Украины пока нет, - Кравчук

Сейчас создание подгруппы по возвращению Украине контроля над границей на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы не рассматривается

Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По словам Кравчука, создание подгруппы по возвращению Украине контроля над границей на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы пока не рассматривается, но размышления о такой идее есть.

Он отметил, что делегация пока конкретно не обсуждала этот вопрос.

"Идут размышления по этому вопросу. Но будет ли такое решение принято - не могу сказать, потому что для этого пока нет оснований", - подчеркнул Кравчук.

  • Напомним, подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.
  • В плане Украины говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состояться не позднее 15 декабря.
  • 5 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что план Кравчука о проведении выборов в ОРДЛО "не соответствует Минским соглашениям".
  • Впоследствии, участники подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы приняли за основу предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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