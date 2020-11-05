5 ноября, 2020, 09:19

Подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта

Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

"Первое, что мы предлагаем сделать, - прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение - все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года ", - рассказал он.

По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу.

Кравчук отметил, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, принимавших участие в событиях, связанных с войной на Донбассе, и недопущения наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

"Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопрос ответственности решались с законом.Тому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги - они должны нести ответственность, а другие - нормально жить и работать на своей, украинской земле ", - пояснил он.

Украинская сторона будет настаивать, что необходимо немедленно обеспечить полный доступ международных организаций ко всем удерживаемым лицам.

Украина хотела бы, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимном освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" произошло не позднее 15 декабря 2020 года.

Кравчук отметил, что СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, чтобы выполнять свою миссию, а Украина также хотела бы добиться до середины декабря увеличение численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек и обратится с этим к Постоянному совету ОБСЕ.

Он добавил, что в своем плане Украина настаивает над обеспечением полного контроля над конкретными участками границы со своей стороны.

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ - Копенгагенского документа 1990 года.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что поскольку "формулу Штайнмайера" обсуждали на встрече "нормандской четверки" в декабре 2019 году в Париже и взяли в работу, то ее нельзя обойти стороной и необходимо также упомянуть в документе.

По словам первого президента, Украина также будет предлагать создание СЭЗ в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

"Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашим видением, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", - сказал он.

Кравчук также отметил, что украинская сторона хочет, чтобы следующая встреча лидеров государств "нормандского формата" состоялась до конца года.

"Чтобы они оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано. И обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было четко и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только в определенных соответствующих условиях", - отметил он.

Кравчук убежден, что это не может быть документ, который построен на основании предложений какого-то одного стороны: то Украина, то России, то ОБСЕ.

"Это должен быть документ, который учтет то, что сделано, и что мы видим на завтра. Должны быть учтены предложения всех сторон. Только такой документ будет иметь право на жизнь, воспринят и будет выполняться всеми сторонами. Чтобы этот план был реальным, и мы нашли ту «золотую середину», которая отвечает интересам всех сторон, а главное - людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса ", - призвал он.

5 ноября этот план украинской стороны будет направлено координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.