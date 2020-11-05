"Противоречит Минским соглашениям": у Путина отреагировали на озвученный Кравчуком план урегулирования войны на Донбассе

5 ноября, 2020, 12:01

По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, план Леонида Кравчука по демилитаризации ОРДЛО и передачи контроля над границей Украины "противоречит Минским договоренностям"

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС .

"Я, к сожалению, не владею информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю", - отметил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что предложение главы украинской делегации в ТКГ, первого президента Украины Леонида Кравчука о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передачи границы расходится с Минском договоренностями.

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая не совпадает с содержанием и последовательности, зафиксированными в Минских договоренностях", - заявил пресс-секретарь Путина.

"То, что вы упомянули, говорит об определенных разногласий с минским комплексом мероприятий", - прокомментировал он озвученный тезис о готовности Украины провести выборы 31 марта 2021 года при условии проведения демилитаризации Донбасса и передачи границы.

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Песков также добавил, что встреча "нормандской четверки" ради самой встречи бессмысленна, а результатом должно стать, как минимум, подведение итогов выполнения "Минская-2".

"Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата", - озвучил позицию Кремля Дмитрий Песков.

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