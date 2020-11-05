"Противоречит Минским соглашениям": у Путина отреагировали на озвученный Кравчуком план урегулирования войны на Донбассе
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС .
"Я, к сожалению, не владею информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю", - отметил Песков.
Представитель Кремля также заявил, что предложение главы украинской делегации в ТКГ, первого президента Украины Леонида Кравчука о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передачи границы расходится с Минском договоренностями.
"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая не совпадает с содержанием и последовательности, зафиксированными в Минских договоренностях", - заявил пресс-секретарь Путина.
"То, что вы упомянули, говорит об определенных разногласий с минским комплексом мероприятий", - прокомментировал он озвученный тезис о готовности Украины провести выборы 31 марта 2021 года при условии проведения демилитаризации Донбасса и передачи границы.
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"Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата", - озвучил позицию Кремля Дмитрий Песков.
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