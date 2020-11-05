Украина настаивает на обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" до 15 декабря, - Кравчук

5 ноября, 2020, 11:18

В плане Украина для Трехсторонней контактной группы говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состояться не позднее 15 декабря

Об этом глава делегации Украины в ТКГ, Украины Леонид Кравчук сообщил в интервью Интерфакс-Украина .

Украинская сторона требует полный доступ международных организаций, включая Красный Крест, ко всем удерживаемым лицам до середины ноября 2020 года.

По поводу обмена пленными, Кравчук заявил, что Украина хочет его провести не позднее 15 декабря 2020 года.

Подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.